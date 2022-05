Ucraina: "1,6 milioni di ucraini senz'acqua e 4,7 milioni a rischio"

In Ucraina 1,6 milioni di citttadini "vivono in stato di guerra e non hanno accesso all'acqua potabile, mentre 4,7 milioni si stanno avvicinando a questa condizione".

Lo ha detto Lyudmila Denisova, commissaria per i diritti umani del Parlamento ucraino, aggiungendo: "Dove ci sono le ostilità la situazione è molto pericolosa" e "il diritto alla vita è minacciato. A Popasna, Berezhna e in tutte le regioni di Donetsk e Lugansk non ci sono più scorte di cibo, distrutte o sequestrate dai russi. Queste regioni hanno bisogno di assistenza umanitaria sotto forma di alimenti e medicine".