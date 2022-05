Vertice G7, Usa: deciso di proposito prima del 9 maggio

La videochiamata tra i leader del G7 è stata programmata appositamente prima del 9 maggio giorno, in cui la Russia celebra la vittoria contro i nazisti durante la Seconda guerra mondiale e in cui Vladimir Putin potrebbe dichiarare la vittoria in Ucraina.

Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Penso che tutti debbano dare la giusta importanza al significato della data di questo incontro, 24 ore prima del Giorno della vittoria in Russia - ha chiarito -. E' un modo per dimostrare non solo quanto sia unito l'Occidente, ma anche che l'unità richiede sforzo, lavoro, lacrime e sangue".