Il contro-G7 dei Paesi Brics: la sfida all'Occidente di Xi e Putin e l'appello al dialogo sull'Ucraina

In avvio del 14esimo summit, Xi ha illustrato un modello alternativo a quello occidentale basato sul coordinamento delle politiche macro, sul vero multilateralismo con l'Onu al centro, sulle garanzie per la sicurezza e sui flussi regolari di catene industriali e supply chain, nell'ambito di un'economia mondiale aperta e di una crescita più inclusiva. "Dobbiamo abbandonare la mentalità della Guerra Fredda, bloccare il confronto e opporci alle sanzioni unilaterali e all'abuso delle sanzioni", ha chiesto il presidente cinese, sottolineando che il vertice è arrivato in "una fase cruciale per il futuro dell'umanità" e rivendicando un ruolo centrale dei Brics che "devono assumersi le loro responsabilità" con l'obiettivo di superare "i piccoli circoli egemonici" e di approdare "alla grande famiglia di una comunità con un futuro condiviso per l'umanità". Xi ha quindi attaccato anche la Nato, chiarendo che "l'espansione di alleanze militari" è uno "slancio pericoloso" che renderà "il mondo più volatile".

Putin, al primo vertice internazionale dopo l'invasione dell'Ucraina, si è detto certo che "soltanto una cooperazione onesta e reciprocamente vantaggiosa può cercare vie d'uscita alla crisi dell'economia globale dovuta ad azioni sconsiderate di singoli Stati". Ha accusato l'Occidente di "usare meccanismi finanziari" per "scaricare gli errori di politica macroeconomica sul mondo intero" e ha assicurato che i legami con Pechino sono i migliori di sempre, la base di "una partnership strategica" contro l'influenza Usa. I Brics, ha aggiunto il leader del Cremlino, devono aprire la strada a un "mondo multipolare" con le relazioni tra Stati regolate "solo dal diritto internazionale".

A chiusura del vertice, i Brics hanno riaffermato in un testo di 75 punti l'impegno al multilateralismo, alla cooperazione basata su rispetto reciproco, giustizia e uguaglianza, oltre alla necessità di una riforma globale dell'Onu, incluso il Consiglio di Sicurezza. Il proposito è quello di un mondo libero da armi atomiche: "Una guerra nucleare non può essere vinta e non deve mai essere combattuta", si legge, mentre c'è anche l'invito - sotto il profilo economico - alle nazioni sviluppate ad adottare politiche responsabili per evitare gravi ripercussioni sui Paesi in via di sviluppo.

Ai punti 21 e 22 sono stati messi nero su bianco l'impegno "a rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti gli Stati" e alla "risoluzione pacifica delle differenze e delle controversie tra Paesi attraverso il dialogo e la consultazione", con tutti gli sforzi "volti alla soluzione pacifica delle crisi". Quanto alla situazione in Ucraina, sono state ricordate le posizioni "nazionali espresse nelle sedi appropriate, vale a dire il Consiglio di sicurezza Onu e l'UNGA", nonché i timori sulla crisi umanitaria. "Sosteniamo i colloqui tra Russia e Ucraina".