Putin: "Ue ha perso sovranità politica" | "Grano? Non ostacoliamo forniture al mondo: accogliamo l'invito Onu al dialogo"

Mosca, ha aggiunto, "non ostacola la fornitura di grano ucraino al mercato mondiale,

non abbiamo minato i loro porti

. L'opzione più triste è se Kiev fornisce grano in cambio di armi".

La situazione economica dell'Ue si aggraverà -

Secondo Putin ci sarà "un'ulteriore aggravamento della disuguaglianza in Europa e, di conseguenza, una spaccatura nella società dovuta a errori nell'economia". La situazione attuale comporterà ondata di radicalismo" e, in futuro, un "cambiamento delle elite". "Solo le perdite dirette europee dovute alla febbre delle sanzioni possono superare i 400 miliardi di dollari in un anno: questi costi ricadono sulle persone, l'inflazione in alcuni Paesi dell'eurozona è già superiore al 20%", ha osservato il capo del Cremlino.

L'inflazione non è stata causata dall'invasione russa

- "Quello che sta succedendo nel mondo non è il risultato degli eventi di questi mesi, compresa la guerra in Ucraina. Tutto è iniziato molto tempo fa a causa della politica irresponsabile del G7", ha evidenziato il leader russo.

L'economia russa rimane aperta

- Da un punto di vista economico invece la Russia, "non percorrerà mai la strada dell'autarchia e dell'autoisolamento, la sua economia rimarrà aperta", ha spiegato Putin. Il presidente russo ha poi "invitato le principali aziende russe ad investire nel Paese". Nel suo discorso al forum economico di San Pietroburgo, il leader ha invitato "gli imprenditori russi a collegare il loro futuro e il futuro dei loro figli alla Russia". I recenti sviluppi dimostrano che "nessun posto è come la propria casa", ha aggiunto.