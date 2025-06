Il Brasile contro le bambole reborn: "Non possono essere trattate come figli in carne ed ossa"

In Brasile le reborn sono una vera e propria mania e il fenomeno è degenerato, complice anche un trend su TikTok in cui le “madri” si filmano in momenti della giornata in compagnia dei propri “figli”. In alcuni video si vedono queste donne che portano le bambole al parco, le vestono o festeggiano il loro compleanno. I più estremi mostrano la fase dell’allattamento delle reborn, la simulazione del parto o la visita in ospedale a causa di “infermità” del bambolotto. Sono, quindi, dei giochi di ruolo in cui le donne vogliono far apparire il loro “figlio” come un bambino in carne e ossa.