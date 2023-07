Igor il russo condannato a 4 anni per l'aggressione alle guardie | La minaccia in un biglietto in italiano: "Vi cerco uno a uno"

Nel 2021 in un carcere spagnolo a colpi di piastrella aggredì i poliziotti che dovevano accompagnarlo in tribunale

E' l'ennesima condanna per il violentissimo killer serbo che in Italia nel 2017 aveva ucciso Davide Fabbri e Valerio Verri mentre era in fuga. Dal 2017 Igor è detenuto in Spagna dove sta scontando un ergastolo (ma la pena massima del sistema penale iberico è comunque di 30 anni) oltre a due condanne a 25 anni per l'uccisione di un agricoltore e due agenti della guardia civil. A queste va aggiunta l'ulteriore condanna a 21 anni per un tentato omicidio di due persone .

Per Igor il russo, all'anagrafe Norbert Feher, arriva un'altra condanna: quattro anni di carcere per aver aggredito a colpi di piastrella degli agenti penitenziari durante la detenzione a Duenas.

Ma l'aggressione a colpi di piastrella del 2021 non è stata isolata. Non più tardi del marzo scorso, stavolta nel carcere di Estremera, Norbert Feher ha nuovamente tentato di uccidere gli agenti penitenziari usando le piastrelle rotte come dei coltelli. In quest'ultimo caso un agente è rimasto ferito. Per l'episodio del 2021 il legale di Igor ha ottenuto un patteggiamento che si è concluso con la condanna a 4 anni.