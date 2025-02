La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria e Iran, è giunta al giorno 507. Netanyahu minaccia: "Pronto a riprendere la guerra in ogni momento". Israele ferma il rilascio dei detenuti finché Hamas non porrà fine alle "umilianti cerimonie" con gli ostaggi. Hamas fa poi sapere di considerare a rischio l'intera tregua alla luce del rinvio dei suoi prigionieri. A Beirut decine di migliaia di persone assistono ai funerali di Nasrallah, l'ex capo di Hezbollah ucciso cinque mesi fa in un raid israeliani.