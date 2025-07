Blitz contro il gruppo hacker russo Noname057: cinque mandati d'arresto internazionali

Grazie a un'indagine internazionale articolata, le autorità sono riuscite a individuare numerosi membri del collettivo hacker, identificando le persone dietro i server remoti, gli account Telegram e le transazioni in criptovalute utilizzati per finanziare e coordinare le azioni illecite. Il blitz ha portato all'emissione di cinque mandati di cattura internazionali nei confronti di cittadini russi, due dei quali sarebbero ai vertici dell’organizzazione. Inoltre, oltre 600 server localizzati in diversi Stati sono stati disattivati e, in parte, sequestrati.