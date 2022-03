Guerra Ucraina-Russia, Paolo Liguori: "Non vedo pressione su Zelensky, non sento voce di pace dall'America"

"Quello che mi colpisce moltissimo è che non vedo pressione su Zelensky. È chiaro che siamo schierati con l'aggredito, ma se vogliamo fermarla questa guerra dobbiamo considerare sia l'aggressore che l'aggredito". Così Paolo Liguori, il direttore di Tgcom24, a "Stasera Italia" parla delle iniziative prese dal mondo, Italia compresa, per fare pressione su Putin al fine di isolarlo e convincerlo ad aprire una trattativa volta alla sospensione dei bombardamenti sull'Ucraina e alla fine della guerra. "Anche Zelensky dovrebbe fare qualcosa, anche gli Stati Uniti. Non sento - considera Liguori - voce di pace dall'America".

"Dobbiamo aiutare l'Ucraina - dichiara il direttore di Tgcom24 - ma se comunichiamo al mondo che forniamo armi per una guerra in corso, per la quale auspichiamo una trattativa, sappiate che le risposte - conclude - saranno altrettanto dure e belliche. Ci saranno problemi con cui fare i conti".