Ucraina, Putin: "Terzo round di colloqui nel weekend"

Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin , durante una conversazione telefonica con il cancelliere tedesco Olaf Scholz . In precedenza si era ipotizzato che i negoziati potessero riprendere la prossima settimana. Scholz, da parte sua, ha chiesto al capo del Cremlino lo "stop immediato" delle ostilità per consentire gli aiuti umanitari.

"Non esasperate la situazione con altre sanzioni" - Il presidente russo ha poi avvertito coloro che si oppongono alle azioni di Mosca in Ucraina di "non esacerbare la situazione" imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese. "Non abbiamo cattive intenzioni contro i nostri vicini", ha detto Putin durante una riunione del suo governo trasmessa da Rossiya 24, tv controllata dallo Stato, spiegando che il governo "non vede la necessità" che i Paesi vicini intraprendano ulteriori azioni che "peggiorino i nostri rapporti".

"I negoziati si fanno in silenzio" - Il Cremlino è convinto che i colloqui tra le delegazioni della Federazione Russa e dell'Ucraina debbano essere condotti "nel silenzio e non essere oggetto di divulgazione pubblica". A riferirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. La firma di qualsiasi tipo di documento nei negoziati russo-ucraini in corso "non è all'ordine del giorno".