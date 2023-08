Ucraina, attacco russo a Pokrovsk: morti e decine di feriti | Allarme antiaereo in sei regioni

La guerra in Ucraina giunge al giorno 531.

L'allarme antiaereo è scattato nella notte in sei regioni del Paese: Zaporizhzhia, Donetsk, Dnipropetrovsk, Poltava, Sumy e Kharkiv. In un raid russo sulla città di Pokrovsk, almeno sette civili sono morti e altri 57 sono rimasti feriti. Gli 007 di Kiev informano di aver sventato un attentato a Zelensky. Intanto Erdogan, che a breve incontrerà Putin, intende proporre la ripresa dei colloqui per raggiungere un cessate il fuoco anticipato. Ma Kiev sottolinea: "L'unica 'base per i negoziati' è quella della formula di pace del presidente Zelensky". Non possono esserci posizioni di compromesso come "cessate il fuoco immediati" e "negoziati qui e ora" che diano alla Russia il tempo di restare nei territori occupati: "Solo il ritiro delle truppe russe al confine del 1991".