Ucraina, console russo a Sala: "Milano dà spazio ai nazifascisti Azov" | Vaticano: "Non riceviamo né investiamo denaro della Russia"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 564.

Secondo il console generale russo a Milano, Dmitry Shtodin, la metropoli italiana "offre il palco per esibirsi alle forze più tenebri di matrice nazifascista come la brigata Azov". Il Vaticano smentisce la ricezione e l'investimento di denaro russo. Zelensky afferma che "Putin è un bugiardo, con lui impossibile un negoziato". Gli Usa dovrebbero inviare a Kiev per la prima volta i missili a lungo raggio Atacms. Meloni: "Mosca usa l'energia come arma di ricatto". Michel: "Dobbiamo combattere contro coloro che iniziano le guerre in modo del tutto irresponsabile". Ne testo della dichiarazione finale congiunta, il G20 condanna l'uso della forza in Ucraina, senza però mai citare Mosca, e chiede la piena attuazione dell'accordo sul grano.