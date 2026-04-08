La tecnologia a livello militare finora è stata testata con successo su droni e su elicotteri Black Hawk, ma in futuro potrebbe essere montata su caccia F-35 americani. Il pilota salvato in Iran era stato costretto a limitare al minimo le comunicazioni e il segnale di localizzazione Combat survivor evasor locator per evitare di rivelare dove si fosse nascosto ai pasdaran, oltre che ai suoi commilitoni. Ghost Murmur, che prende il nome dal termine clinico "sussurro" dato proprio al ritmo cardiaco, è stato usato in azione per la prima volta in questa missione ad alto rischio. "Era un ambiente pulito più di quanto si potesse desiderare", hanno spiegato dalla Cia. "Quasi nessuna firma umana concorrente, e di notte il contrasto termico tra un corpo vivente e il suolo desertico dava agli operatori un livello di conferma secondario".