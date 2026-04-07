Il gruppo iracheno Kataib Hezbollah rilascia la giornalista statunitense Shelly Kittleson
Originaria del Wisconsin, collabora con testate internazionali e italiane
Il gruppo iracheno Kataib Hezbollah ha rilasciato la giornalista statunitense Shelly Kittleson, rapita una settimana fa a Baghdad. Lo riporta il New York Times citando due funzionari della sicurezza irachena e Kaitab Hezbollah. Kittleson è stata rilasciata "in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche" del premier iracheno, ha detto Kataib Hezbollah in una nota, sottolineando che la giornalista deve lasciare immediatamente l'Iraq. La 49enne è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri del gruppo, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. Un funzionario della sicurezza del gruppo sostenuto dall'Iran ha aggiunto che "questa iniziativa non sarà ripetuta in futuro".
Kittleson, 49 anni, originaria del Wisconsin, è una giornalista freelance che collabora con testate internazionali e italiane, tra cui Il Foglio e l'Ansa, e da 15 anni si occupa di Medio Oriente dalle zone di guerra in Iraq, Siria e Afghanistan.