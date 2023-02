Guerra in Ucraina, dall'Italia a Kiev protezioni Nbcr anche per i civili | Il ministro Tajani: nessun caccia sarà inviato

Per la guerra in Ucraina dall'Italia dovrebbero arrivare a Kiev attrezzature e impianti per la protezione "Nbcr", nucleare biologica chimica e radiologica, da portare nelle zone maggiormente colpite dalla guerra.

E' questo uno degli invii che, come richiesto da Kiev, potrebbe essere contenuto nei prossimi pacchetti. Si tratterebbe appunto di materiali utilizzati nell'ambito di rischio da contaminazione nucleare, biologica e chimica degli ambienti e in questo caso sarebbero utili alla decontaminazione in zone popolate per la difesa della salute di civili e militari. Nessun invio di caccia, ribadisce invece, il ministro degli Esteri Tajani.