Ucraina, think tank: "La Russia ha perso metà dei suoi carri armati" | Zelensky atteso in video all'apertura del Festival di Berlino

La guerra in Ucraina giunge al 358esimo giorno.

Zelensky apparirà in diretta video al Festival del Cinema di Berlino. Secondo l'International Institute of Strategic Studies, in nove mesi di conflitto l'esercito russo ha perso circa il 50% della sua flotta di carri armati utilizzati in combattimento. Secondo il viceministro della Difesa ucraino

Hanna Malyar, il gruppo mercenario russo Wagner, sta perdendo fino all'80% delle sue unità d'assalto. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, atteso all'Onu in occasione dell'anniversario dell'invasione russa, afferma che "la sua presenza a New York sarà un chiaro segnale di sostegno al ruolo che l'Onu sta giocando in questa crisi".