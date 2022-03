Guerra in Ucraina, il video dell'inviato di Mediaset scampato a un attacco russo a Irpin

L'inviato di Mediaset Fausto Biloslavo è riuscito a scampare a un attacco russo a Irpin, sobborgo a nord – ovest di Kiev ormai occupato dai russi. "È stato uno shock per me e per i civili che in fila indiana si stavano dirigendo agli autobus gialli che li avrebbero poi portati alla stazione dei treni della capitale. Già si bombardava, i colpi erano a pochi centinaia di metri, ma poi si sono avvicinati".

"Al primo razzo mi sono buttato a terra ma alcuni dei civili in fuga sono rimasti feriti - racconta l'inviato di Mediaset alle telecamere di "Zona Bianca"- Kiev è sempre più militarizzata, ci sono posti di blocco ovunque e per la prima volta ho visto a terra le mine. I Russi sono vicinissimi". Dopo l'attacco al corridoio umanitario di Irpin, l'inviato commenta la calma surreale che nella serata di domenica regnava su Kiev dopo il suono della sirena che segnala l'allarme aereo.