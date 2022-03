Guerra in Ucraina, Chicco Testa (Assoambiente): "Si può fare a meno del petrolio russo"

"Si può fare a meno del petrolio russo". Lo sostiene a "Mattino Cinque News" il presidente di Assoambiente, ed ex presidente di Enel, Chicco Testa. "Non possiamo fare a meno del gas russo a breve termine - prosegue Testa - si stanno portando avanti diversi colloqui, ma per il petrolio il discorso è diverso perché i fornitori sono tanti".

Per il presidente di Assoambiente: "Ci vuole una pressione, soprattutto degli americani, sugli altri paesi Opec, a cominciare dall'Arabia Saudita perché sostituisca le forniture - spiega - sarebbe un colpo pesante per la Russia, alla quale è rimasta come unica entrata quella legata al petrolio e al gas. Senza gli introiti del petrolio avrebbe un centinaio di milioni di dollari, o di euro, al giorno in meno con cui sta finanziando la guerra".