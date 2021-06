Ginevra, Putin dopo vertice Usa-Russia: "Biden è un grande statista, con lui incontro costruttivo"

Al termine dell' incontro a Villa La Grange, a Ginevra , il presidente russo Vladimir Putin ha definito "costruttivo" il vertice, durato oltre 3 ore, con l'omologo americano Joe Biden . Secondo Putin è stato raggiunto un accordo con gli Usa per il ritorno degli ambasciatori e sono state concordate consultazioni sulla cyber security. Per quanto riguarda i rapporti con l'Ucraina, invece, il leader del Cremlino ha spiegato di "voler facilitare nuovi accordi".

"Biden statista esperto, nessuna ostilità" - Vladimir Putin, dopo aver definito i colloqui con Joe Biden "molto costruttivi", ha aggiunto di non ritenere che ci sia stata "ostilità" tra i due leader. Riguardo al suo interlocutore, Putin ha detto che Biden "è molto diverso dal presidente Trump". E lo ha definito uno "statista esperto". Il leader russo ha spiegato che i due hanno parlato dettagliatamente per due ore: una cosa, ha sottolineato, che non sarebbe possibile fare con la maggior parte dei politici.

Strategie condivise - "Gli Usa e la Russia hanno una speciale responsabilità in termini di stabilità strategica. Abbiamo concordato che le consultazioni inizieranno a livello interdipartimentale sotto gli auspici del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e del Ministero degli affari esteri russo", ha spiegato Putin. "Gli Stati Uniti hanno delle preoccupazioni sulla militarizzazione dell'Artico ma sono ingiustificate, non abbiamo fatto nulla di nuovo, abbiamo solo ripristinato strutture esistenti", ha sottolineato. "Abbiamo parlato del tema dei cittadini Usa detenuti in Russia e su questo punto potremo trovare un compromesso", ha aggiunto.

Navalny e Guantanamo - Putin ha poi parlato di due questioni molto delicate. "Navalny? Questa persona sapeva di violare una legge russa e ha compiuto diverse volte lo stesso reato", ha detto a proposito dell'attivista e oppositore che si trova in carcere. Parlando poi di diritti umani, rispetto a cui non sono mancate divergenze nelle ultime ore soprattutto con la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, Putin ha aggiunto: "Guantanamo è ancora aperto, e non corrisponde agli standard internazionali dei diritti umani o alle leggi degli Stati Uniti. Di che diritti umani stiamo parlando? In Europa c'erano prigioni dove si torturava. In Russia stiamo sviluppando il nostro percorso".