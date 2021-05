Russia, 2 anni di "coprifuoco notturno" all'attivista Olga Misik: aveva letto la Costituzione ai poliziotti antisommossa

La giovane attivista russa Olga Misik , 19 anni, è stata condannata a due anni di "limitazione della libertà" - ovvero il coprifuoco notturno dalle 22 alle 06 - dal tribunale distrettuale 369 di Mosca , che l'ha trovata colpevole, insieme ad altri due ragazzi, Ivan Vorobievsky e Igor Basharimov , di aver vandalizzato un edificio governativo dopo aver imbrattato la cabina della guardia di sorveglianza della Procura Generale con vernice (poi rimossa) e un poster nell'agosto 2020. La giovane è divenuta celebre in tutto il mondo nel 2019 per aver letto la Costituzione ai poliziotti antisommossa.

Vorobievsky e Basharimov sono stati condannati alla stessa pena, ma per 1 anno e 9 mesi. In base al verdetto, a Misik, diventata un simbolo del movimento pro-democrazia russo dopo aver letto la Costituzione agli agenti in una protesta del luglio 2019 a favore di Alexei Navalny, verrà vietato di lasciare la sua abitazione tra le 22 e le 6 per due anni e due mesi.



Misik non ha mai negato le azioni di protesta. "Preferisco essere considerata folle da voi che senza speranza da me", ha detto prima della chiusura del processo.