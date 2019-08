Ha 17 anni la nuova paladina anti-Putin: ecco la foto mentre legge la Costituzione ai poliziotti

Ha 17 anni e "brandisce" la Costituzione della Federazione Russa contro Putin. Si chiama Olga Misik la nuova paladina delle proteste dell'opposizione russa. La giovane è stata immortalata durante la manifestazione non autorizzata del 27 luglio a Mosca mentre, davanti ai poliziotti schierati, si siede e si mette a leggere i principi fondatici della Russia. Le foto sono state diffuse via Twitter dagli attivisti di "Pussy Riot for Human Rights", "Khodorkovsky for Democracy in Russia" e "Russia without Putin"