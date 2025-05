Germania, Merz non raggiunge la maggioranza per diventare cancelliere | Sono mancati 18 voti dagli alleati

In vista della prima riunione del nuovo governo federale, che a questo punto non avrà luogo, Merz avrebbe voluto brindare con i suoi ministri con la birra della sua regione (il Sauerland). Presso la cancelleria era prevista una "cena rustica", in modo che i membri della nuova squadra di governo potessero conoscersi. Il cancelliere designato aveva portato con sé nel bagagliaio della sua auto un barile da 10 litri di pils della sua regione di origine, nel Nord Reno-Vestfalia. Il fusto di birra era stato già conservato in modo sicuro e fresco, pronto per essere spillato la sera.