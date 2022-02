Germania, il governo vara l'aumento del salario minimo a 12 euro l'ora

Il salario minimo in Germania - "Molti cittadini del nostro Paese lavorano molto ma guadagnano poco e questo deve cambiare", ha scritto Scholz in un tweet in cui annunciava la decisione del Gabinetto. "Per me è una delle leggi più importanti e una questione di rispetto", ha aggiunto.

La Germania ha un salario minimo nazionale dal 2015, introdotto su insistenza dei socialdemocratici di Scholz, che, all'epoca, erano partner di minoranza del governo della cancelliera conservatrice Angela Merkel. Il salario minimo partiva da 8,50 euro l'ora, ma una commissione in cui sono rappresentati sindacati e datori di lavoro lo rivede regolarmente, fissando l'attuale livello a 9,82 euro e un aumento a 10,45 euro che entrerà in vigore il 1° luglio.

L'ultimo aumento salariale ha ancora bisogno dell'approvazione in parlamento, dove la coalizione tripartita di Scholz ha una comoda maggioranza. Secondo il progetto di legge, circa 6,2 milioni di persone in Germania lavorano attualmente per meno di 12 euro l'ora. Dopo l'aumento fissato per il 1° ottobre, la commissione fisserà poi ulteriori modifiche al salario minimo.

La reazione dall'Italia - "Il governo tedesco aumenta il salario minimo, in Italia siamo ancora all'anno zero. Se necessario lo ripeteremo ogni giorno: la proposta del M5s è già in Senato, basta votarla. #alziamoisalari". Così scrive su Twitter Giuseppe Conte, presidente del M5s.

"Ci sono 4,5 milioni di lavoratori e lavoratrici con una paga da fame: la nostra battaglia è per loro. La Germania ha aumentato il salario minimo, la Spagna l'ha fatto il giorno prima e l'Italia cosa fa?", torna a chiedere Conte.

Leggi Anche Spagna, Sánchez annuncia un aumento immediato del salario minimo

"Vedo che Enrico Letta e Giuseppe Conte rilanciano la necessità di introdurre un salario minimo, per combattere il lavoro povero. Sinistra Italiana fa questa battaglia da tempo e ha depositato una proposta di legge in parlamento, pronta per essere discussa e approvata. Mi pare il miglior messaggio possibile, per la costruzione di una coalizione". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.

"Piuttosto che perdere tempo a discutere di campi larghi e continui tatticismi, confrontiamoci su come allargare i diritti e gli stipendi delle persone. Se proviamo a cambiare in meglio la vita concreta di milioni di cittadini - conclude Fratoianni - evidentemente gli italiani comprenderebbero meglio l'utilità, la necessità, l'urgenza di uno schieramento progressista contro l'onda della destra".