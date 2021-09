Tridico (Inps): "Due milioni di lavoratori pagati 6 euro, intollerabile"

Ansa

Oggi in Italia "ci sono due milioni di lavoratori che vengono pagati 6 euro lordi all'ora". Lo ha sottolineato il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. "Ci sono rider che corrono e fanno incidenti anche mortali e guadagnano 4 euro all'ora. Questo non è tollerabile. Non è tollerabile in un'economia avanzata", ha aggiunto nel corso di "Futura", la tre giorni organizzata dalla Cgil a Bologna.