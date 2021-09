Salario minimo, Confindustria: positivo un tavolo con i sindacati

Ansa

L'ipotesi di un tavolo tra Confindustria e sindacati sul salario minimo è "molto positiva". E' la posizione del presidente degli industriali, Carlo Bonomi, secondo il quale però la genesi della discussione è per "introdurre una regolamentazione per quei Paesi che hanno una bassa contrattazione collettiva nazionale", mentre da noi "i minimi salariali sono già all'interno dei contratti collettivi", anche se in alcuni settori "le paghe sono basse".