Lavoro, Orlando: "Salario minimo serve, ma legarlo a rappresentanza"

"Credo che il salario minimo serva perché la contrattazione da sola non basta più, ma la contrattazione va integrata con lo strumento della rappresentanza. Bisogna trovare il modo per correlarle". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, precisando che bisogna tenere "insieme i due aspetti perché se no il rischio è che passa il salario minimo e contemporaneamente si sfascia il sistema della contrattazione".