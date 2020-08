George Floyd, l'ultimo video prima della morte: "Non sparare, amico"

"Signor ufficiale, per favore, non mi spari. Per favore, amico". Le drammatiche immagini delle webcam di due dei tre agenti accusati dell'omicidio di George Floyd a Minneapolis sono state pubblicate in esclusiva dal tabloid britannico Daily Mail. Le trascrizioni erano state diffuse in precedenza. A implorare i poliziotti si vede ora Floyd, terrorizzato, quando uno degli agenti gli punta una pistola alla testa. L'uomo, nove minuti dopo, morirà soffocato sotto la pressione del ginocchio di un altro poliziotto. I frame mostrano nei minimi dettagli l'angoscia dell'afroamericano e come gli agenti abbiano ignorato le sue richieste di pietà.