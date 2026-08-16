Gb, la bolletta aumenta con la siccità

Feargal Feargal, attivista ambientale britannico ha spiegato al quotidiano londinese che i fornitori stanno ancora una volta penalizzando i consumatori per i loro stessi fallimenti. "Per 40 anni, queste aziende hanno avuto l'obbligo legale di aiutare i consumatori a ridurre la loro domanda e hanno fallito. Così come non sono riuscite a mantenere puliti i nostri fiumi".

