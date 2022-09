Clima, in Inghilterra estate più calda di sempre: temperature record e siccità

Questa estate, al pari di quella del 2018, è stata la più calda di sempre registrata in Inghilterra, in termini di temperatura media (17,1 gradi) secondo il Met Office.

Come sottolinea l'agenzia britannica, ben quattro delle cinque estati più calde dal 1884 (anno da cui iniziano le rilevazioni) si sono verificate fra il 2003 e il 2022, quindi in un periodo molto limitato, per effetto del cambiamento climatico. Fra le sue conseguenze le temperature record, per la prima volta superiori ai quaranta gradi, e anche la peggiore siccità del 1976, che ha causato incendi in molte zone dell'Inghilterra e il ricorso a forme di razionamento idrico.