Gb, 23enne morta da un anno senza che nessuno se ne accorgesse | L'ultima richiesta di aiuto fatta a ChatGpt

E' morta da sola in casa, senza che nessuno se ne accorgesse per un anno. E, prima di morire, ha chiesto aiuto a ChatGpt. E' la triste e drammatica vicenda della 23enne Charlotte Leader, trovata morta nella sua casa di Bolton, in Inghilterra, a luglio. Il decesso, come riferiscono i media britannici, sarebbe avvenuto ad agosto 2024. La ragazza, come ha spiegato la famiglia, soffriva di disturbi alimentari. Nessun parente, a quanto sembra, si è preoccupato per l'assenza di contatti con la giovane. I rapporti tra Charlotte Leader e i suoi familiari, riporta Adnkronos, erano cessati a settembre 2021. Il corpo è stato trovato dalle forze dell'ordine che hanno fatto irruzione nell'appartamento.