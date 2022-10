Gas, Gazprom: le città in Europa rischiano il gelo durante l'inverno

Gazprom rilancia l'allarme gelo per le città in Europa durante l'inverno.

"Intere città europee potrebbero congelare durante il picco di freddo invernale", ha detto il numero uno del colosso energetico russo Aleksey Miller. Parole che sembrano una "rivendicazione" del videoclip pubblicato un mese fa e attribuito proprio a Gazprom, in cui si vedono città del Vecchio Continente avvolte dal gelo. "Nessuno può garantire che l'Europa potrà superare l'inverno con l'attuale volume delle riserve di gas", ha aggiunto Miller, secondo il quale "circa 800 milioni di metri cubi di gas al giorno potrebbero non bastare all'Ue in caso di freddo anomalo".