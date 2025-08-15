Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 679. Un gruppo di ex ostaggi di Hamas ha chiesto in un video a Donald Trump di porre fine alla guerra a Gaza. L'Onu riferisce che Hamas è stato riconosciuto "colpevole di aver commesso crimini di violenza sessuale" durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. I fondamentalisti palestinesi sarebbero pronti al ritiro dei combattenti, a patto che Israele fermi gli attacchi nella Striscia. Nella tarda serata di mercoledì sono atterrati in Italia i tre aerei C-130 che hanno trasportato in tutto 31 bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza e 86 accompagnatori. I voli sono giunti a Ciampino, Pisa e Milano Linate. L'operazione, la 14esima evacuazione sanitaria condotta dall'Italia da gennaio 2024, è la più importante realizzata sinora. Ad accogliere a Roma i piccoli pazienti c'era il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.