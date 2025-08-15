Logo Tgcom24
Gruppo di ex ostaggi chiede a Trump in un video di porre fine alla guerra | Sos Ong: "Israele vuole metterci al bando, la fame usata come arma"

Onu: Hamas riconosciuto colpevole di "crimini di violenza sessuale" negli attacchi del 7 ottobre

di Redazione online
15 Ago 2025 - 01:09

Il conflitto in Medioriente è giunto al giorno 679. Un gruppo di ex ostaggi di Hamas ha chiesto in un video a Donald Trump di porre fine alla guerra a Gaza. L'Onu riferisce che Hamas è stato riconosciuto "colpevole di aver commesso crimini di violenza sessuale" durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. I fondamentalisti palestinesi sarebbero pronti al ritiro dei combattenti, a patto che Israele fermi gli attacchi nella Striscia. Nella tarda serata di mercoledì sono atterrati in Italia i tre aerei C-130 che hanno trasportato in tutto 31 bambini palestinesi feriti nella Striscia di Gaza e 86 accompagnatori. I voli sono giunti a Ciampino, Pisa e Milano Linate. L'operazione, la 14esima evacuazione sanitaria condotta dall'Italia da gennaio 2024, è la più importante realizzata sinora. Ad accogliere a Roma i piccoli pazienti c'era il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Gaza, l'arrivo a Ciampino del volo speciale con i bambini palestinesi feriti | L'accoglienza di Tajani

Chi è Eyal Zamir, il generale "ribelle" contrario al piano per l'occupazione di Gaza

"La decisione delle autorità israeliane di portare avanti il piano di insediamento E1 indebolisce ulteriormente la soluzione dei due Stati e viola il diritto internazionale. Se attuata, la costruzione di insediamenti in quest'area interromperà definitivamente la contiguità geografica e territoriale tra Gerusalemme Est occupata e la Cisgiordania e interromperà il collegamento tra la Cisgiordania settentrionale e quella meridionale". Lo afferma in una nota l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas, esortando "Israele a desistere dal portare avanti questa decisione".

Un portavoce dell'Idf ha confermato a Ynet che l'Aeronautica militare israeliana ha attaccato obiettivi terroristici di Hezbollah nel Libano meridionale. "L'Idf ha recentemente attaccato diverse vie di comunicazione sotterranee dell'organizzazione terroristica Hezbollah nel Libano meridionale", ha precisato. 

Sei ex ostaggi del movimento islamista palestinese Hamas e la vedova di uno dei rapiti che è stato assassinato durante la prigionia hanno fatto un appello in un video in lingua inglese al presidente statunitense Donald Trump affinché ponga fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano "Times of Israel". 

israele guerra hamas
israele
hamas
usa

