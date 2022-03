Gas russo, il decreto del Cremlino sull'export: l'Europa potrà pagare in euro aprendo un conto in una banca russa

In questo modo l'Europa potrà pagare in euro mentre la Russia riceverà in valuta locale. In precedenza il presidente Vladimir Putin aveva alzato i toni, affermando che "nessuno ci vende niente gratis, e noi nemmeno faremo opere di carità. Significa che i contratti esistenti, in caso di mancato pagamento del gas in rubli, saranno interrotti". Putin aveva poi accusato "gli Usa" che "cercano di spingere Bruxelles ad acquistare il gas americano più caro" rispetto a quello di Mosca.

Il decreto presidenziale -

Il decreto del Cremlino relativo al gas, firmato da Vladimir Putin, permette ai "Paesi ostili" di continuare a pagare il gas naturale in valuta straniera tramite una banca russa che convertirà il denaro in rubli. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti, per acquistare il gas i compratori dovranno aprire due conti, uno in valuta straniera e uno in rubli, presso una banca russa designata che effettuerà quindi la conversione.

Scholz: "Fornitura si paga in euro" -

Dopo le parole di Putin, il cancelliere tedesco Olaf Scholz era tornato a ribadire che il gas si paga in euro. "Ho chiarito nella telefonata con Putin che rimarrà così", aveva detto Scholz. "Le imprese potranno pagare, vorranno pagare e pagheranno in euro", aveva aggiunto.

Francia e Germania "si preparano" al taglio delle forniture russe -

Francia e Germania comunque "si preparano" nel caso in cui la Russia dovesse bloccare le forniture di gas. Lo ha reso noto il ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire in conferenza stampa con il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck. "Potrebbe esserci una situazione in cui venerdì, in circostanze particolari, non ci sarà più il gas russo. Sta a noi preparare questi scenari e ci stiamo preparando", ha precisato. I governi dei due Paesi, hanno spiegato ancora, "si coordineranno in modo stretto e quotidiano per reagire all'aumento dei prezzi e allo shock energetico. Siamo determinati a proteggere le imprese e i bilanci privati".

Si allunga la blacklist dei Paesi ostili alla Russia -

Il governo russo ha aggiornato la blacklist dei Paesi ostili: si tratta di tutti gli Stati dell'UE, oltre all'Australia, Albania, Andorra, Regno Unito (tra cui Jersey, Anguilla, Isole Vergini britanniche e Gibilterra), Islanda, Canada, Liechtenstein, Micronesia, Monaco, Nuova Zelanda, Norvegia, Repubblica di Corea, San Marino, Macedonia del Nord, Singapore, USA, Taiwan (Cina), Ucraina, Montenegro, Svizzera e Giappone.