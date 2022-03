Ucraina, Toni Capuozzo: "A Mariupol c'è il battaglione Azov, chi entra lì ha un conto in sospeso con loro"

"A Mariupol c'è il battaglione Azov, chi entra lì ha un conto in sospeso con loro". È l'analisi di Toni Capuozzo. Il giornalista ospite a "Quarta Repubblica" parla dell'attacco russo in Ucraina a Mariupol e spiega che "chi è entrato lì non è l'esercito regolare russo, ma gli 'irregolari' delle repubbliche secessioniste che hanno dei conti in sospeso da regolare. Con loro - specifica Capuozzo - ci sono i ceceni".

"Quello mi dà l'idea - continua il giornalista - di un posto dove non si fanno prigionieri e chi difende non lo fa per puro patriottismo, ma ci si difende da chi ti taglierà la gola. Lì - aggiunge - c'è un conto lungo 14 anni da saldare".

La seconda questione che interessa Mariupol è sicuramente, anche, la sua collocazione geografica. "Una volta presa Mariupol, lo scontro si accende su Odessa. In questo modo - rivela Capuozzo - la Russia ottiene tutta la costa e l'Ucraina diventa un paese come la Bolivia o la Repubblica Ceca. Questo vuol dire che Putin - conclude il giornalista - può tornare a casa con in tasca qualcosa".