Ucraina, separatisti di Donetsk: più di 7 giorni per prendere Mariupol

Per prendere il controllo di Mariupol potrebbe essere necessario più tempo di una settimana.

Ad ammetterlo è il capo dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, citato dall'agenzia russa Interfax. "Non sono così ottimista sul fatto che bastino due o tre giorni o anche una settimana per chiudere la questione. Sfortunatamente no, la città è grande", ha detto.