G7: "Chi aiuta la Russia pagherà un prezzo pesante" | "Chiediamo la fine immediata della guerra in Sudan"

I ministri degli Esteri del G7 hanno annunciato che i Paesi che forniscono assistenza alla Russia per la guerra in Ucraina "pagheranno un prezzo pesante".

È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata al termine di due giorni di colloqui in Giappone. I rappresentanti degli Stati più industrializzati hanno inoltre chiesto la fine "immediata" dei combattimenti in Sudan, dove gli scontri tra l'esercito regolare e le forze paramilitari hanno provocato la morte di quasi 200 persone da sabato.