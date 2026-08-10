La strategia è semplice: lasciare durante la notte l'attrezzatura sulla spiaggia, ombrelloni, lettini e sedie pieghevoli, così da ritrovare al mattino il proprio spazio già "occupato". Una sorta di prenotazione fai-da-te che, però, sulle spiagge libere non ha alcun valore e può trasformarsi in un problema per chi la mette in pratica. Dietro la corsa alla prima fila, secondo la ricostruzione di Bild, ci sarebbe anche il costo sempre più elevato delle attrezzature negli stabilimenti balneari.