Fumo e fiamme in fase di decollo, aereo evacuato a Denver

"Il volo 3023 ha avuto un problema meccanico durante la fase di decollo - ha dichiarato la compagnia aerea in una nota a Fox Business -. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono sbarcati in sicurezza e l'aereo è stato messo fuori servizio per essere ispezionato dal nostro team di manutenzione. Ringraziamo i membri del nostro team per la loro professionalità e ci scusiamo con i nostri clienti per l'accaduto". La Federal Aviation Administration sta indagando sull'incidente.