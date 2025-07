Disastro Air India, due famiglie inglesi hanno ricevuto i resti di vittime sbagliate

Era stato, infatti, proprio il Daily Mail a citare un paio di esperienze di familiari che denunciavano di essersi ritrovati al centro di "un orrendo pasticcio". In un primo caso la bara ricevuta con i riferimenti a un certo nome è risultata poi contenere i resti di un altro passeggero, come svelato dalle stesse autorità all'ultimo minuto, prima della cerimonia funebre. In una seconda bara, invece, pare fossero stati deposti i resti dilaniati di due persone diverse.