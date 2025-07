Bangladesh, aereo militare si schianta su una scuola: strage di studenti a Dacca

Il premier Yunus ha espresso "profondo dolore e rammarico" per l'incidente in un post su X. "La perdita subita dall'Aeronautica Militare, dagli studenti, dai genitori, dagli insegnanti e dal personale della Milestone School and College, così come da altre persone colpite da questo incidente, è irreparabile", ha affermato. "Questo è un momento di profondo dolore per la nazione", ha aggiunto.