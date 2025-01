Frontex: arrivi di migranti illegali in Ue al minimo dal 2021, in un anno -38%

Prosegue così un trend in discesa degli arrivi che si vedeva già a luglio. In particolare, secondo gli ultimi dati, gli ingressi sulla rotta del Mediterraneo centrale, quella che incide maggiormente sull'Italia, sono diminuiti del 59% in seguito alla riduzione delle partenze dalla Tunisia e dalla Libia. Un significativo calo degli arrivi è stato inoltre registrato sulla rotta dei Balcani occidentali, con il 78% in meno dovuto agli sforzi dei Paesi della regione per arginare il flusso. Nonostante la forte diminuzione, la rotta del Mediterraneo centrale ha contato circa 67mila attraversamenti, il secondo dato più alto tra tutti i cammini per arrivare in Ue, inferiore solo al Mediterraneo orientale.