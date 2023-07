Scontri in Francia, 157 arresti e oltre 300 incendi: muore un vigile del fuoco

Fotogallery - Francia, nuovi scontri a Nanterre dopo il corteo per commemorare Nahel: agenti feriti e auto in fiamme

In Francia un vigile del fuoco di 24 anni è morto mentre stava cercando di spegnere un incendio scatenato a Saint-Denis negli scontri seguiti all'uccisione a Nanterre del 17enne Nahel.

Non si fermano quindi le violenze urbane che da martedì scuotono il Paese, anche se sembra che la tensione sia in calo, con i 157 arresti nella notte, un numero inferiore rispetto ai giorni scorsi. Il ministero parla inoltre di tre feriti tra le forze dell'ordine. Ci sono stati poi 352 incendi nelle strade pubbliche, con 297 veicoli che hanno preso fuoco e 34 edifici dati alle fiamme. Attaccate inoltre una stazione della polizia e una caserma della gendarmeria. Per far fronte alle violenze in Francia sono stati dispiegati 45mila tra poliziotti e gendarmi.