Francia, quinta notte di violenze: 486 arresti

Il ministro Gérald Darmanin ha seguito l'evoluzione della situazione dal centro di comando di Parigi, dove è arrivata anche la premier Elisabeth Borne che ha detto: "Sono venuta per riaffermare alla polizia il mio pieno sostegno e quello del governo". Intanto il presidente Emmanuel Macron ha deciso di rinviare la sua visita di Stato in Germania.

E' stata una notte tranquilla a Nanterre, dove si sono svolti i funerali del 17enne ucciso a un posto di blocco. Sette furgoni della polizia hanno presidiato il tribunale. E' stata inviata anche una compagnia di polizia dalla Normandia come rinforzo. Anche nel complesso residenziale Pablo Picasso dove risiedeva il giovane Nahel la situazione è rimasta tranquilla. A poca distanza ci sono ancora i rottami di molte auto carbonizzate che non sono ancora state rimosse.

A Brest in fiamme concessionaria auto

Incidenti sono scoppiati a Brest, nel dipartimento di Finistére, nella regione della Bretagna, sulla costa occidentale della Francia. I manifestanti hanno sparato razzi e fuochi di artificio contro le forze dell'ordine, come si vede in alcuni video pubblicati sui social. Un incendio è scoppiato in una concessionaria della Renault: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sedare il rogo.