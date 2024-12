Francia, Macron apre le consultazioni per il nuovo governo | I socialisti pronti a negoziare

"Siamo obbligati a parlare con Emmanuel Macron poiché è lui che nomina il primo ministro", ha affermato ancora Faure. "Mi rendo conto che non c'è una maggioranza assoluta e che, a un certo punto, dobbiamo prendere un certo numero di decisioni, in cambio di compromessi e concessioni reciproche". "Non voglio che si arrivi a una nomina ultra-rapida" per il posto di primo ministro, ha aggiunto.