Maria Carolina di Borbone, ecco chi è la principessa italiana che potrebbe "salire" all'Eliseo
Con la copertina di Paris Match la fidanzata di Jordan Bardella, candidato della destra alle presidenziali di Francia, esce allo scoperto
Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone © Tgcom24
Una copertina per uscire allo scoperto. Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone non si nascondono più. Le foto pubblicate da Paris Match, scattate nella baia di Ajaccio (in Corsica), ufficializzano una relazione di cui si parlava da mesi. Lui, volto emergente della politica francese, possibile candidato all'Eliseo nel 2027. Lei, aristocratica italiana di 22 anni, appartenente alla storica famiglia Borbone delle Due Sicilie.
La principessa
Maria Carolina di Borbone è nata a Roma ed è indicata sul sito della Real Casa come "principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e di Palermo". Vive tra Parigi, Roma e Monaco. È figlia di Carlo di Borbone delle Due Sicilie e di Camilla Crociani, imprenditrice ed erede di un importante gruppo tecnologico. Ha una sorella, Maria Chiara, più giovane di due anni.
Incontro mondano
La coppia si sarebbe conosciuta nel maggio 2025, durante il Gran Premio di Formula 1 di Montecarlo. Da lì, un legame cresciuto lontano dai riflettori, almeno inizialmente. Le prime immagini insieme risalgono a gennaio, quando furono ripresi all’uscita del Grand Palais dopo una serata di gala. In Francia si accese subito il dibattito. Alcuni osservatori sottolinearono il contrasto tra l’immagine politica di Bardella e la presenza al suo fianco di un’ereditiera del jet set internazionale. Una scelta che, secondo alcuni, mandava un messaggio ambiguo.
Reazioni politiche
Le critiche non sono passate inosservate. Dal Rassemblement National è arrivata una difesa netta del leader, con accuse di "disprezzo sociale" rivolte ai commentatori. Bardella, dal canto suo, ha mantenuto il silenzio per settimane, rivendicando il diritto alla vita privata. La pubblicazione delle foto segna però un cambio di passo. Non si tratta di scatti rubati, ma nemmeno costruiti. Un modo per rendere ufficiale la relazione senza proclami formali. Un passaggio che potrebbe avere anche un peso politico, in vista delle prossime elezioni.
Vita privata
Maria Carolina è nota per la sua formazione rigorosa e tradizionale. Parla sei lingue e ha ricevuto un'educazione strutturata, con insegnanti provenienti da diversi Paesi. Nel documentario Monaco, Cap sur le Rocher racconta: "A un certo punto avevamo più di dodici insegnanti a casa. Molti pensano che stessimo in pigiama a seguire le lezioni ma non è così. Avevamo un'uniforme, e orari molto rigidi con insegnanti che venivano da diverse scuole e università a Monaco, a Parigi, a Roma. Viaggiavamo sempre con loro".
L’incidente
La giovane principessa è anche appassionata di moto. Proprio questa passione l’ha portata a un grave incidente lo scorso anno, mentre guidava una Harley-Davidson. È stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Princesse-Grace di Monaco. Un episodio che ha segnato profondamente la sua vita recente.