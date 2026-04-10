Maria Carolina di Borbone, ecco chi è la principessa italiana che potrebbe "salire" all'Eliseo

Maria Carolina è nota per la sua formazione rigorosa e tradizionale. Parla sei lingue e ha ricevuto un'educazione strutturata, con insegnanti provenienti da diversi Paesi. Nel documentario Monaco, Cap sur le Rocher racconta: "A un certo punto avevamo più di dodici insegnanti a casa. Molti pensano che stessimo in pigiama a seguire le lezioni ma non è così. Avevamo un'uniforme, e orari molto rigidi con insegnanti che venivano da diverse scuole e università a Monaco, a Parigi, a Roma. Viaggiavamo sempre con loro".