Parigi, il socialista Grégoire è il nuovo sindaco: battuta Rachida Dati

Opposta la strategia di Grégoire, che nonostante la minaccia di un'avversaria che avrebbe potuto raccogliere anche i voti di Sarah Knafo (estrema destra di Reconquète!), che si è ritirata, non ha accettato le ripetute offerte di alleanza de La France Insoumise. "Parigi - sono state le prime parole del neosindaco Grégoire - ha deciso di rimanere fedele alla sua storia". "E' stata la vittoria di una certa idea di Parigi - ha aggiunto - una Parigi virale, progressista, popolare, una Parigi per tutti. Parigi - ha proclamato - non è e mai sarà una città di estrema destra". Tutte e tre le principali città del Paese, Parigi, Marsiglia e Lione, continueranno a essere governate dalla gauche.