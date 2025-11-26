Caso Bygmalion, la Cassazione respinge il ricorso di Nicolas Sarkozy

Nella sentenza, la Corte Suprema ha spiegato "che è stato accertato il finanziamento illecito della campagna elettorale" del 2012. "Infatti, il candidato aveva personalmente dato il consenso al suo staff affinché sostenesse per suo conto le spese della campagna, pur sapendo che tali spese avrebbero comportato il superamento del limite stabilito dalla legge", ha aggiunto la sentenza.