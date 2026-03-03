Melania Trump all’Onu, il "soft power" supera il protocollo e ridisegna la diplomazia
Un gesto che rompe la prassi diplomatica, amplia i confini della rappresentanza istituzionale e affida alla Fisrt lady un ruolo centrale nella scena multilaterale
Non si era mai visto prima nella storia diplomatica internazionale: Melania Trump ha presieduto una sessione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, diventando la prima First Lady a guidare formalmente i lavori dell’organo più potente dell’Onu. Un passaggio simbolico prima ancora che un fatto politico. Per tradizione, quel tavolo è riservato a capi di Stato, ministri degli Esteri o rappresentanti permanenti: figure investite formalmente di un mandato esecutivo o diplomatico. L’ingresso della First Lady in quel ruolo rompe una consuetudine consolidata e amplia la cornice della rappresentanza istituzionale americana.
Il duplice valore simbolico - Da un lato, c’è la consacrazione del cosiddetto soft power: la diplomazia dell’influenza morale, dell’agenda sociale, della sensibilizzazione globale. Una First Lady non esercita potere decisionale diretto, ma incarna un’autorità simbolica capace di orientare l’attenzione internazionale su temi come i diritti dei bambini, la protezione dei civili e la sicurezza online. Portare queste priorità nel cuore del Consiglio di Sicurezza significa attribuire loro dignità strategica, non solo umanitaria. Dall’altro lato, l’evento ridefinisce il perimetro del ruolo pubblico della First Lady. Storicamente figura di accompagnamento, impegnata in cause sociali ma esterna ai processi formali della diplomazia multilaterale, qui assume una funzione di regia istituzionale, seppur su delega. È un segnale di trasformazione culturale: la rappresentanza non è più soltanto appannaggio delle cariche elettive, ma può essere esercitata anche attraverso figure simboliche che parlano a nome di valori condivisi.
Il cambio di passo rispetto al protocollo - Dal punto di vista protocollare, la presidenza del Consiglio di Sicurezza segue una rotazione mensile tra gli Stati membri. Tradizionalmente, a guidare le sessioni è il rappresentante permanente del Paese che detiene la presidenza. Affidare il martelletto a una First Lady costituisce quindi un’eccezione significativa, pur formalmente legittimata dalla delega del governo. Questo cambio di passo, dunque, introduce una dimensione più politica e comunicativa in uno spazio solitamente dominato dalla diplomazia tecnica. È un gesto che valorizza l’impatto mediatico e simbolico dell’istituzione, suggerendo che la forza delle Nazioni Unite non risiede solo nelle risoluzioni adottate, ma anche nei messaggi che riescono a proiettare. È un segnale di evoluzione del linguaggio diplomatico contemporaneo.
Un messaggio centrato sui diritti dei bambini - Nel suo discorso, Melania Trump ha ribadito la necessità di un impegno globale per contrastare violenze, tratta e abusi ai danni dei minori. “Ogni bambino, indipendentemente dalla nazionalità o dal contesto in cui nasce, merita sicurezza, istruzione e dignità”, ha dichiarato, richiamando la responsabilità condivisa della comunità internazionale. Il suo intervento si è inserito nel solco dell’iniziativa “Be Best”, la campagna promossa durante il suo periodo alla Casa Bianca, focalizzata sul benessere dei bambini, sulla sicurezza online e sulla prevenzione del bullismo.
Le reazioni internazionali - Le reazioni dei delegati sono state in prevalenza improntate al riconoscimento del carattere simbolico dell’evento. Diversi rappresentanti hanno espresso sostegno agli appelli per una maggiore cooperazione nella protezione dei minori nei conflitti armati e nel cyberspazio. L’episodio segna un passaggio significativo nella narrazione del ruolo delle First Lady. Analisti internazionali hanno sottolineato come, con questa presidenza, Melania Trump abbia inciso una pagina inedita nella storia delle Nazioni Unite, ribadendo che la difesa dei diritti dei bambini può e deve restare al centro dell’agenda internazionale.