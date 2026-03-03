Un messaggio centrato sui diritti dei bambini - Nel suo discorso, Melania Trump ha ribadito la necessità di un impegno globale per contrastare violenze, tratta e abusi ai danni dei minori. “Ogni bambino, indipendentemente dalla nazionalità o dal contesto in cui nasce, merita sicurezza, istruzione e dignità”, ha dichiarato, richiamando la responsabilità condivisa della comunità internazionale. Il suo intervento si è inserito nel solco dell’iniziativa “Be Best”, la campagna promossa durante il suo periodo alla Casa Bianca, focalizzata sul benessere dei bambini, sulla sicurezza online e sulla prevenzione del bullismo.