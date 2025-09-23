Scoppia l'"Escalatorgate", Casa Bianca: "Indagare sullo stop alla scala mobile con Trump all'Onu"

Anche diverse altre personalità della Casa Bianca e commentatori conservatori hanno ipotizzato un complotto contro Trump. Un filmato mostra il presidente 79enne e la First Lady Melania Trump salire sulla scala mobile del quartier generale delle Nazioni Unite, prima che questa si bloccasse bruscamente dopo un breve tratto. La sfortuna di Trump è continuata quando il suo gobbo non ha funzionato per l'inizio del discorso. "Chiunque stia usando questo gobbo è nei guai", ha avvisato il tycoon. Ha poi continuato, apparentemente scherzosamente, collegando i due incidenti a quelli che ha definito i molteplici fallimenti delle Nazioni Unite, tra cui la mancanza di sostegno ai suoi sforzi di pace in una serie di conflitti. "Tutto ciò che ho ricevuto dalle Nazioni Unite - ha detto - è stata una scala mobile che, salendo, si è fermata proprio nel mezzo. Se la First lady non fosse stata in ottima forma, sarebbe caduta, ma è in ottima forma. Siamo entrambi in ottima forma". "Queste sono le due cose che ho ricevuto dalle Nazioni Unite: una pessima scala mobile e un pessimo gobbo", ha scherzato.