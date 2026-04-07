Un treno Tgv (train à grande vitesse) si è scontrato con un camion che trasportava veicoli militari nel nord della Francia. In seguito allo scontro il macchinista del convoglio è morto e 27 persone sono rimaste ferite. Il traffico sulla linea è stato sospeso. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 7 aprile nei pressi di un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento di Pas-de-Calais. Sul luogo dell'incidente sono attesi il ministro dei Trasporti francese, Philippe Tabarot, e il presidente direttore generale della compagnia ferroviaria Sncf, Jean Castex.